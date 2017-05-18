Гройсман надеется, что Рада в ближайшее время примет пенсионную реформу

Такое мнение глава правительства высказал в четверг, 18 мая, в эфире одного из украинских телеканалов. При этом премьер отметил, что к разработке проекта пенсионной реформы привлекались в том числе и народные депутаты, поэтому он надеется, что Рада примет реформу в ближайшее время.

Гройсман также пояснил, что намерен встретиться с представителями миссии Международного валютного фонда для обсуждения проекта пенсионной реформы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 17 мая, на заседании Кабинет министров Украины одобрил законопроект о пенсионной реформе.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил желание принять вышеуказанный закон и направить на Совет реформ и в парламент, чтобы получить поддержку.