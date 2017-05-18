Доллар в обменниках в четверг потерял две копейки

Наличный евро набрал 12 копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,50 гривен, в евро можно купить по 29,54 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-26,30, продажи 26,35-26,70 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,2324, продажи - 26,4974 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,30-29,15, продажи - 29,10-29,95 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,8818, продажи - 29,5431 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,520, продажи - 4,600-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,285, продажи - 4,710 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 17 мая, наличный доллар понизился на одну копейку. Наличный евро набрал 23 копейки. Таким образом вчера доллар продавался по 26,52 гривен, а евро можно было купить по 29,42 гривен.