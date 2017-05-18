Данилюк обсудил с МВФ условия получения пятого транша

Стороны обсудили условия получения Украиной пятого транша. Как сообщает пресс-служба украинского финансового ведомства, во время встречи также говорили и о дальнейшей имплементации программы МВФ.

Данилюк, заверил представителей миссии, что Украина будет и впредь придерживаться взятых на себя обязательств.

При этом представители Фонда выразили уверенность, что дальнейшее внедрение структурных реформ в соответствии с меморандумом позволит успешно завершить четвертый просмотр и получить пятый транш.

Напомним последний раз миссия МВФ работала в Украине с 3 по 17 ноября 2016 года. Результатом ее работы стало выделение Украине транша в один миллиард долларов в апреле 2017 года.

Как сообщал УРА-Информ, во вторник, 16 мая, прибыла очередная миссия Международного валютного фонда. Миссия будет работать в Киеве десять дней. Темой нынешних консультаций станет пенсионная и земельная реформа.