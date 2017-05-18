Brent упала в цене до 52,03 долл. за баррель

По состоянию на 08:25 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 52,03 долларов за баррель. Таким образом, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,34%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 48,91 доллара за баррель, потеряв 0,33%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стоимость фьючерсов на нефть североморской марки Brent сегодня утром, 11 мая 2017 года, находится выше отметки в 50 долларов за баррель.