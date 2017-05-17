Украина не станет прощать долги за электричество предприятиям "ЛНР"

17-го мая эти сведения распространил энергетики нашей страны - Игорь Насалик. Согласно его словам – задолженность ЛНР за электричество никто не собирается прощать. А тем более, что есть задолженности у тех предприятий, что раньше регистрировались на украинской территории. Потом эти предприятия были национализированы – подчеркнул министр.

Известно также, что в начале марта Павел Петренко рассказывал о том, что Украина включит в иски в судебные дела против России данные про национализацию госпредприятий членами ЛНР и ДНР.

Как сообщал УРА-Информ, к апрелю столичные жители уже накопили задолженность за электричество в объеме миллиарда гривен.