14:43 17.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина не станет прощать долги за электричество предприятиям "ЛНР"

Украина не планирует прощать задолженности за электроэнергию предприятиям, что на территории ОРЛО. 

Украина не станет прощать долги за электричество предприятиям

17-го мая эти сведения распространил энергетики нашей страны - Игорь Насалик. Согласно его словам – задолженность ЛНР за электричество никто не собирается прощать. А тем более, что есть задолженности у тех предприятий, что раньше регистрировались на украинской территории. Потом эти предприятия были национализированы – подчеркнул министр.

Известно также, что в начале марта Павел Петренко рассказывал о том, что Украина включит в иски в судебные дела против России данные про национализацию госпредприятий членами ЛНР и ДНР.

Как сообщал УРА-Информ, к апрелю столичные жители уже накопили задолженность за электричество в объеме миллиарда гривен.


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