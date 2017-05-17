Украина экспортировала продуктов на 30 миллиардов гривен

Так, продукты, которые употребляют в пищу, было за указанный срок экспортировано на 29 миллиардов и 290 миллионов гривен. Эти сведения распространило Госстатистики. Согласно сведениям – молока и продуктов из него страной отправлено на экспорт на 597 миллионов гривен. Мясо – на сумму около 327-ми миллионов гривен.

Хлеб и изделия из муки были экспортированы примерно на 739 миллионов гривен. При этом известно, что производители Украины для экспорта дают более качественные товары, чем предлагают внутреннему рынку.

Как сообщал УРА-Информ, украинский экспорт сумел вырасти на 32 процента.