11:19 17.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина экспортировала продуктов на 30 миллиардов гривен

За последние 90 дней нынешнего года наша страна сумела экспортировать продуктов примерно на 29 миллиардов гривен.

Украина экспортировала продуктов на 30 миллиардов гривен

Так, продукты, которые употребляют в пищу, было за указанный срок экспортировано на 29 миллиардов и 290 миллионов гривен. Эти сведения распространило Госстатистики. Согласно сведениям – молока и продуктов из него страной отправлено на экспорт на 597 миллионов гривен. Мясо – на сумму около 327-ми миллионов гривен.

Хлеб и изделия из муки были экспортированы примерно на 739 миллионов гривен. При этом известно, что производители Украины для экспорта дают более качественные товары, чем предлагают внутреннему рынку.

Как сообщал УРА-Информ, украинский экспорт сумел вырасти на 32 процента.


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