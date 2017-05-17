20:57 17.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Пенсионная реформе предполагается возможность покупки пяти лет стажа

Кабинет Министров Украины, который в среду, 17 мая, одобрил законопроект о пенсионной реформе, предлагает увеличить минимальный страховой стаж для выхода на пенсию до 25 лет.

Пенсионная реформе предполагается возможность покупки пяти лет стажа

При этом недостающие года правительство дает возможность купить. Как пояснил во время презентации законопроекта премьер-министр Владимир Гройсман, он надеется, что реформа будет принята Верховной Радой долетних каникул и вступит в силу 1 октября текущего года.

Он также пообещал, что документ будет направлен в Национальный совет реформ, после чего его планируется внести в Раду. Вместе с тем Гройсман оценил необходимую сумму для повышения пенсий в 30,7 миллиардов гривен в 2018 году и подчеркнул, что с 1 января 2019 года для шахтеров будет внедрен фактически второй уровень накопительной системы. Молодым шахтерам до 35 лет будет открыт персональный счет в Пенсионном фонде.

На этот персональный счет будут начисляться пенсионные взносы, а потом с этого счета шахтеры будут непосредственно получать пенсию, - пояснил премьер.

Он также рассказал, что пенсионная реформа предусматривает возможность покупки до пяти лет недостающего страхового стажа согласно коэффициенту - один год - 2, два года - 1,8, три года - 1,6, четыре года - 1,4, пять лет - 1,2.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Меморандум между Украиной и МВФ предусматривает, что для создания стабильной основы системы пенсионного обеспечения Верховная Рада должна до конца мая 2017 принять комплексную пенсионную реформу, которая вступит в силу с 1 января 2018 года.


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