Пенсионная реформе предполагается возможность покупки пяти лет стажа

При этом недостающие года правительство дает возможность купить. Как пояснил во время презентации законопроекта премьер-министр Владимир Гройсман, он надеется, что реформа будет принята Верховной Радой долетних каникул и вступит в силу 1 октября текущего года.

Он также пообещал, что документ будет направлен в Национальный совет реформ, после чего его планируется внести в Раду. Вместе с тем Гройсман оценил необходимую сумму для повышения пенсий в 30,7 миллиардов гривен в 2018 году и подчеркнул, что с 1 января 2019 года для шахтеров будет внедрен фактически второй уровень накопительной системы. Молодым шахтерам до 35 лет будет открыт персональный счет в Пенсионном фонде.

На этот персональный счет будут начисляться пенсионные взносы, а потом с этого счета шахтеры будут непосредственно получать пенсию, - пояснил премьер.

Он также рассказал, что пенсионная реформа предусматривает возможность покупки до пяти лет недостающего страхового стажа согласно коэффициенту - один год - 2, два года - 1,8, три года - 1,6, четыре года - 1,4, пять лет - 1,2.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Меморандум между Украиной и МВФ предусматривает, что для создания стабильной основы системы пенсионного обеспечения Верховная Рада должна до конца мая 2017 принять комплексную пенсионную реформу, которая вступит в силу с 1 января 2018 года.