Наличный доллара в среду продаже понизился до 26,52 гривен

Наличный евро набрал 23 копейки. Таким образом сегодня доллар продается по 26,52 гривен, а евро можно купить по 29,42 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50-26,35, продажи 26,37-26,70 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,2538, продажи - 26,5181 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,95-29,11, продажи - 29,00-29,90 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,7825, продажи - 29,4215 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,600, продажи - 4,600-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,313, продажи - 4,736 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 16 мая, наличный доллар не изменился и сохранился на уровне. Наличный евро набрал 11 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,53 гривен, а евро можно было купить по 29,19 гривен.