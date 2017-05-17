Минфин снизил ставку трехлетних долларовых ОВГЗ

Вместе с тем на предыдущих аукционах, которые состоялись 20 декабря, такие же долларовые 22-24 месячные бумаги на 109,7 миллионов долларов покупались под 6,35-6,4% годовых.

Как сообщает пресс-служба Минфин, всего на прошедший аукцион было подано 27 заявок по ставкам от 5,4% до 6% годовых, из которых удовлетворено 23.

На двух других аукционах по продаже 6-ти и 12-месячных гривневых бумаг, которые прошли после связанного с праздниками трехнедельного перерыва, объем продаж составил 1 млрд 428,44 миллионов гривен.

Ставки отсечения были незначительно снижены: 6-месячных бумаг – до 14,2%, годичных – до 14,5%, а средневзвешенная доходность опустилась даже более существенно – соответственно до 14,03% и 14,44% годовых.

На аукционы было подано соответственно 5 и 10 заявок на 480 млн грн и 925,5 млн грн по номиналу, и все они были удовлетворены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 13 апреля 2017 года принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13%. Решение по учетной ставке закреплено решением правления регулятора №232. Свое решение регулятор прояснил тем, что ситуация на валютном рынке способствовала ослаблению давления на цены. В результате НБУ прогнозирует, что инфляция в 2017-2019 будет находиться в пределах целевых ориентиров (8% +/-2 п.п. в 2017, 6+/-2 п.п. в 2018 и 5 +/-1 в 2019). Прогноз по инфляции на 2017 остается 9,1% и 6% на 2018 год.