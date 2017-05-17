Через пару лет украинцы начнут ходить пешком – дорожники

Это произойдет в том случае, если в стране будет и дальше такое же финансирование автодорожной сферы. Коммунальщики даже разместили видео на "Youtube со своими комментариями по поводу.

Дорожники говорят, что чиновники постоянно обещают отличные автодороги, однако при этом же дорожникам регионов банально недостает дорожной техники - для поддержания в надлежащем состоянии автотрасс. Более того – вот уже третий месяц коммунальщики не получают зарплату.

Как сообщал УРА-Информ, весной 2017-го года про ход ремонта дорог отчитывались в "Киевавтодоре".