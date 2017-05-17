02:00 17.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100165966:mysnichenko

Через пару лет украинцы начнут ходить пешком – дорожники

Коммунальщики Черкасчины предупреждают о том, что украинцы начнут перемещаться пешком уже скоро.

Через пару лет украинцы начнут ходить пешком – дорожники

Это произойдет в том случае, если в стране будет и дальше такое же финансирование автодорожной сферы. Коммунальщики даже разместили видео на "Youtube со своими комментариями по поводу.

Дорожники говорят, что чиновники постоянно обещают отличные автодороги, однако при этом же дорожникам регионов банально недостает дорожной техники - для поддержания в надлежащем состоянии автотрасс. Более того – вот уже третий месяц коммунальщики не получают зарплату.

Как сообщал УРА-Информ, весной 2017-го года про ход ремонта дорог отчитывались в "Киевавтодоре".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив