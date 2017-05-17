Более миллиону пенсионерам повысят пенсию на тысячу гривен, - Гройсман

Всего повышение пенсий коснется около 5,6 миллионов пенсионеров из 12 миллионов. Об этом говорится в информации об основных направлениях пенсионной реформы, представленным премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Согласно документу, в частности 1,3 миллиона украинских пенсионеров получат доплату к ежемесячной пенсии в размере 200 гривен, 1,2 миллиона - от 200 до 500 гривен. При этом, более миллиона пенсионеров будут получать на тысячу гривен больше, что почти вдвое больше их текущих пенсий.

Премьер также напомнил, что пересчет пенсий в Украине не осуществлялся уже почти пять лет, по этому с 1 октября все пенсии будут пересчитаны в соответствии к уровню увеличения заработных плат. Премьер-министр также предлагает пересмотреть размер минимальной пенсии уже 1 октября, а не 1 декабря, и увеличить ее до 1373 гривен.

Таким образом пенсии поднимут почти девяти миллионам пенсионеров, - пообещал Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 17 мая, Кабинет Министров одобрил законопроект о пенсионной реформе. Соответственно принятому документу минимальный страховой стаж для выхода на пенсию будет повышен до 25 лет. Также пенсионная реформа предусматривает возможность покупки до пяти лет недостающего страхового стажа.