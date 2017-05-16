20:05 16.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украину прибыла миссия МВФ

В Украину во вторник, 16 мая, прибыла очередная миссия Международного валютного фонда.

В Украину прибыла миссия МВФ

Миссия будет работать в Киеве десять дней. Как сообщил источник в Кабинете министров Украины, темой нынешних консультаций станет пенсионная и земельная реформа.

Будет также обсуждаться реформирование Государственной фискальной службы и Национального банка Украины. Возглавил делегацию глава миссии МВФ по Украине Рон ван Роден.

Информацию о том, что миссия прибыла и будет работать в стране до 26 мая подтвердил также и один из представителей МВФ в Украине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что миссия Международного валютного фонда посетит Украину 16 мая для согласования пенсионной реформы.


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