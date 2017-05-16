В Украину прибыла миссия МВФ

Миссия будет работать в Киеве десять дней. Как сообщил источник в Кабинете министров Украины, темой нынешних консультаций станет пенсионная и земельная реформа.

Будет также обсуждаться реформирование Государственной фискальной службы и Национального банка Украины. Возглавил делегацию глава миссии МВФ по Украине Рон ван Роден.

Информацию о том, что миссия прибыла и будет работать в стране до 26 мая подтвердил также и один из представителей МВФ в Украине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что миссия Международного валютного фонда посетит Украину 16 мая для согласования пенсионной реформы.