03:00 16.05.2017 | Экономика | Новости
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В Беларуси возобновили производство деревянных велосипедов

Одна из компаний Беларуси, которая производит двери, выступила с предложением приобрести деревянные велосипеды.

В Беларуси возобновили производство деревянных велосипедов

Известно, что у этих велосипедов рамы выполнены из березы или сделаны из ясеня – сообщают зарубежные СМИ. Известно также, что велосипеды оцениваются дорого и делают их вручную. Например, велосипед, который сделан из березы, обойдется в тысячу долларов, а произведенный из ясеня – около 1200 долларов.

По словам производителей – основой их производства являются именно ходовые качества. Конструкции велосипедов прочны, на них дают гарантию на пять лет.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в 2016 году на улицы Днепра выехали патрули на велосипедах.


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