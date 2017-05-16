Украина ввела санкции и на российские автобусы

Как сказано в приложении номер два к решению СНБО от 28 апреля 2017 года, которое во вторник, 16 мая, было введено в действие указом президента, под действие санкций попали российские компании ООО "Управляющая компания "Группа ГАЗ" из Нижнего Новгорода РФ, ООО "Русские автобусы - Группа ГАЗ" из Московской области и ООО "Павловский автобусный завод" по Нижегородской области.

При этом санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины на три года для упомянутых российских компаний.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 16 мая президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных санкций против физических и юридических лиц из России.