08:45 16.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Цена нефти Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель

Во вторник, 16 мая, фьючерсы на нефть североморской марки Brent находятся ниже отметки в 52 доллара за баррель.

Цена нефти Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель

Соответствующие данные были опубликованные из рейтинга Bloomberg.

По состоянию на 08:30 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 51,95 доллара за баррель.

В свою очередь это на 0,29% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Кроме того,  цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 49,00 доллара за баррель, прибавив 0,31%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ""Укрнафта" получила 71 млн гривен прибыли с начала года. Такая стоимость против 510 млн гривен убытков за аналогичный период прошлого года. Таким образом, чистый доход вырос в 2,4 раза, в первую очередь в результате укрепления цен на нефть и сжиженный газ.


 
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