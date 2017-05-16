Наличный доллар во вторник остался на прежнем уровне

Наличный евро набрал 11 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,53 гривен, а евро можно купить по 29,19 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50-26,36, продажи 26,37-26,70 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,2524, продажи - 26,5283 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,65-28,90, продажи - 28,80-29,62 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,5400, продажи - 29,1898 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,600, продажи - 4,500-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,303, продажи - 4,733 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 15 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках вырос на 3,38 копейки. Средний курс покупки евро вырос на 5,13 копеек. Таким образом вчера евро можно было купить по 28,4020 гривны, а доллар продавался по 26,2215 гривны.