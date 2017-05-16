На развитие ВСУ требуется 100 миллиардов гривен – Минобороны

Таким образом – на внедрение программы страны по развитию ВСУ понадобится примерно 100 миллиардов гривен – это до 2020-го года. Эти сведения распространил замглавы ГУ планирования Генштаба Вооруженных Сил Украины - С. Масловский.

Согласно его заявлению – объем потребности на финансирование Госпрограммы на следующие четыре года – примерно 100,9 миллиарда гривен. Эти средства при этом не учитывают трат на содержание ВСУ. Кроме того – также они не учитывают и предусмотренные иными госпрограммами расходы.

Как сообщал УРА-Информ, ранее С. Полторак заявлял, что ВСУ на 100 процентов готовы к перемирию.