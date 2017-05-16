15:39 16.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Хмельницкгаз" выявил более сотни газовых краж за отопительный сезон

В последнее время было зафиксировано 74 вмешательства в функционирование газовых счетчиков.

Таким образом – за последний отопительный период 2016-2017 г. "Хмельницкгаз" сумел найти 116 случаев незаконного использования природного газа, и среди этого всего замечено 74 случая вмешательства в функционирование счетчиков, а также шесть нелегальных врезок в схемы газоснабжения.

Эти сведения распространила пресс-служба компании. При этом сотрудники компании сумели выявить недавно 36 случаев восстановления самовольно газоснабжения. Путем таких вот действий стране нанесен ущерб – примерно 700 тысяч гривен.

Как сообщал УРА-Информ, ранее "Газпром" решил увеличить объемы газовых поставок на оккупированный Донбасс.


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