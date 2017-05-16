"Газпром" увеличил поставки газа на оккупированный Донбасс до 1,1 млрд кубометров

Как отмечается, "Газпром" продолжает оформлять поставки газа в оккупированные районы как экспорт в Украину. Так, поставки газа на оккупированный Донбасс увеличились на 11,5%. В свою очередь в российском ведомстве это объясняют более низкими температурами.

При этом НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно заявляла, что поставки газа на Донбасс противоречат контракту и компания не собирается их оплачивать.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Газпрому" попытка перекрыть Украине газ стоила шесть миллиардов долларов.