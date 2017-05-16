11:18 16.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Газпром" увеличил поставки газа на оккупированный Донбасс до 1,1 млрд кубометров

В первом квартале этого года российский "Газпром" поставил более 1,1 млрд кубометров газа на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Соответствующие данные были опубликованы на Rambler News Service.

Как отмечается, "Газпром" продолжает оформлять поставки газа в оккупированные районы как экспорт в Украину. Так, поставки газа на оккупированный Донбасс увеличились на 11,5%. В свою очередь в российском ведомстве это объясняют более низкими температурами.

При этом НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно заявляла, что поставки газа на Донбасс противоречат контракту и компания не собирается их оплачивать.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ""Газпрому" попытка перекрыть Украине газ стоила шесть миллиардов долларов.

 


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