В НБУ предупреждают о мошенниках, которые выпытываю информации по платежным картам

Как сказано в сообщении, опубликованном в понедельник, 15 мая, на веб-сайте регулятора, в последнее время участились звонки мошенников пользователям платежных карт. Они, называясь представителями НБУ, требуют сообщить информацию о реквизитах платежных карт, остатках на счетах или паролях к интернет-банкингу.

В связи с чем, в Центральном банке отмечают, что сотрудники Национального банка никогда не звонят с подобными просьбами. Ни служба безопасности НБУ, ни руководство регулятора не нуждаются и не имеют полномочий запрашивать у граждан данные их платежных карт и счетов, – пояснили в НБУ, добавив, что любые вопросы по работе с платежными картами являются исключительной компетенцией сотрудников банков – эмитентов этих карт.

Нацбанк рекомендует гражданам в случае если такие звонки будут поступать от неизвестных лиц, обратиться в контакт-центр банка-эмитента карты или в правоохранительные органы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сумах неизвестные проникли в помещение на улице Санаторной и, повредив банковское оборудование, похитили наличные средства.НБУ, платежная карта, мошенник, предупреждение