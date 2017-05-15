"Укрнафта" получила 71 млн гривен прибыли с начала года

В сообщении пресс-службы ПАО "Укрнафта" сообщается, что за первый квартал 2017 года компания получила 71,1 миллион гривен чистой прибыли.
Отметим, что такая стоимость против 510 млн гривен убытков за аналогичный период прошлого года. Таким образом, чистый доход вырос в 2,4 раза, в первую очередь в результате укрепления цен на нефть и сжиженный газ.
"В І квартале 2017 "Укрнафта" получила чистую прибыль в размере 71,1 млн гривен, что отражает положительные тенденции в операционной деятельности компании, а также снижение уровня рентных ставок на добычу нефти с начала 2017", - сказано в сообщении.
Также в пресс-службе передают, что всем работникам удалось сохранить производство на стабильном уровне и восстановить прибыльность компании.
По словам главы компании Марка Роллинса, в данный момент продолжается модернизация "Укрнафты", в том числе буровых подразделений, что приведет к росту производительности и снижению затрат.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Генеральная прокуратура Украины провела обыски в центральном офисе компании "Укрнафта".