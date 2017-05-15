"Укрнафта" получила 71 млн гривен прибыли с начала года

Отметим, что такая стоимость против 510 млн гривен убытков за аналогичный период прошлого года. Таким образом, чистый доход вырос в 2,4 раза, в первую очередь в результате укрепления цен на нефть и сжиженный газ.

"В І квартале 2017 "Укрнафта" получила чистую прибыль в размере 71,1 млн гривен, что отражает положительные тенденции в операционной деятельности компании, а также снижение уровня рентных ставок на добычу нефти с начала 2017", - сказано в сообщении.

Также в пресс-службе передают, что всем работникам удалось сохранить производство на стабильном уровне и восстановить прибыльность компании.

По словам главы компании Марка Роллинса, в данный момент продолжается модернизация "Укрнафты", в том числе буровых подразделений, что приведет к росту производительности и снижению затрат.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Генеральная прокуратура Украины провела обыски в центральном офисе компании "Укрнафта".