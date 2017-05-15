15:17 15.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина наращивает экспорт агропродукции

Наша страна в течение последних трех месяцев экспортировала собственной продукции примерно на 4,6 миллиарда долларов.

Украина наращивает экспорт агропродукции

Таким образом – в течение последних трех месяцев объемы экспорта украинской агропродукции возросли на 38,3 процента. Это – если сравнивать объемы с таким же периодом прошлого года.

Таким образом – объемы экспорта составили 4,6 миллиарда долларов – рассказала сегодня – 15-го мая - замминистра агрополитики страны по евроинтеграционным процессам О. Трофимцева. Согласно ее словам – в течение последних 90-та дней объем экспорта украинской продукции из аграрной сферы составил 4,6 миллиарда долларов. Эти результаты оценены довольно в позитивном ключе.

Как сообщал УРА-Информ, наша страна возобновила экспорт мяса птицы в ЕС.


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