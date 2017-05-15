Шулявский мост в столице будут ремонтировать китайцы, - Кубив

Сотрудники китайской корпорации также займутся строительством моста под Кременчугом. Об этом в воскресенье, 14 мая, договорился во время встречи в Пекине с руководством Китайской корпорации дорог и мостов первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Он возглавил украинскую делегацию, которая отправилась в Китай на Форум "Один пояс, один путь", где и произошла встреча. При этом вице-премьер-министр Украины отметил, что подготовительные работы по этим проектам должны быть завершены не позднее сентября, чтобы после этого можно было перейти к заключению кредитных соглашений и договора на выполнение работ.

Сейчас будет создана рабочая группа для комплексной обработки этих инвестпроектов, в которую войдут представители Минэкономразвития, Мининфраструктуры, Минфина и Укравтодора, - пояснил Кубив, добавив, что стоимость этих проектных предложений составит 400 миллионов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице вечером 27 февраля, обрушился отбойник на Шулявском мосту. К счастью никто из людей не пострадал, однако конструкция повредила машины.