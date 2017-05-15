Розенко анонсировал скорую монетизацию субсидий

Так, если у людей был сохранен остаток субсидии, то им будут выплачены эти деньги – а это согласно предварительным подсчетам – примерно 1,2-1,4 миллиона семей. Сегодня такое заявление сделал украинский вице-премьер П. Розенко. Согласно его сообщению – до июня поставщики услуг предоставят список граждан, которым была предоставлена субсидия и которые располагают экономией.

После этого до сентября понадобится подать заявление и там указать счет в банке, куда можно перечислить деньги – отметил Розенко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Рева заявлял, что на субсидии людям денег хватит.