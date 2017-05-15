Правительство не будет увеличивать ставку ЕСВ - Рева

Кабмин намерен инициировать увеличение ставки ЕСВ для предприятий с вредными условиями труда и предприятий с рабочими местами по первому списку.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Согласно словам министра социальной политики Андрея Ревы, правительство не будет пересматривать размер единого социального взноса в сторону увеличения при проведении пенсионной реформы.
При этом глава министерства подчеркнул, что исключение составят только предприятия с вредными условиями труда. Так, размер ставки увеличится на 15% для предприятий с рабочими местами по первому списку и на 7% для второго списка.
Такое данное повышение связано с договоренностью с работодателями и профсоюзами.
Кроме того, увеличение ставки станет ресурсом для досрочного выхода на пенсию таких работников.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пенсионная реформа должна вступить в действие с первого января 2018 года.