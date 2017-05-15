Правительство не будет увеличивать ставку ЕСВ - Рева

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Согласно словам министра социальной политики Андрея Ревы, правительство не будет пересматривать размер единого социального взноса в сторону увеличения при проведении пенсионной реформы.

При этом глава министерства подчеркнул, что исключение составят только предприятия с вредными условиями труда. Так, размер ставки увеличится на 15% для предприятий с рабочими местами по первому списку и на 7% для второго списка.

Такое данное повышение связано с договоренностью с работодателями и профсоюзами.

Кроме того, увеличение ставки станет ресурсом для досрочного выхода на пенсию таких работников.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пенсионная реформа должна вступить в действие с первого января 2018 года.