НКРЕКП вновь подняла тарифы на холодную воду

Национальная комиссия, которая осуществляет государственную регуляцию в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла соответствующее постановление еще 26 апреля, а 11 мая его опубликовала газета Урядовый курьер. Согласно документу, который вступил в силу на следующий день после публикации, тарифы подняты для 24 водоканалов Украины. Таким образом, холодная вода подорожала в Киеве, Львове, Ровно, Днепропетровске, Хмельницком, Ирпене, Вишневом, Боярке, Каменце-Подольском, Павлограде, Лисичанске, Коломые и других городах.

При этом уровень повышения цен колеблется от 7% до 28% и самый большой процент роста составил во Львове.

За ним идет Ровно и Киев. Так, для киевлян цены выросли на 14,7% и теперь составляют 15 гривен 79,2 копейки за кубометр тогда, как раньше жители столицы платили 13,77 гривны. Соответственно за водоотведение горячей воды теперь придется платить 7,52 гривны, тогда как раньше это стоило 6,93 гривен.

Причинами увеличения тарифов в НКРЕКП называют уменьшение объемов реализации услуг, рост минимальной зарплаты, рост цен на электроенергию, учет затрат на поверку счетчиков в частном секторе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в январе 2017 г. тариф на отопление и горячую воду в Украине вырос на 88,4%.