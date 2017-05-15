Нефть Brent превысила 51 доллар за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 08:45 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 51,66 доллара за баррель. В свою очередь это на 1,47% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 48,60 доллара за баррель, прибавив 1,59%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", цены на нефть североморской марки Brent сегодня утром, 24 апреля 2017 года, торгуются выше отметки в 52 доллара за баррель.