09:58 15.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent превысила 51 доллар за баррель

Стоимость нефти североморской марки Brent сегодня утром, 15 мая 2017 года, находится выше отметки в 51 долларов за баррель.
 

Нефть Brent превысила 51 доллар за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 08:45 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 51,66 доллара за баррель. В свою очередь это на 1,47% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 48,60 доллара за баррель, прибавив 1,59%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", цены на нефть североморской марки Brent сегодня утром, 24 апреля 2017 года, торгуются выше отметки в 52 доллара за баррель.


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