Наличный доллар в понедельник вырос на 3,38 копейки

Средний курс покупки евро вырос на 5,13 копеек. Таким образом сегодня евро можно купить по 28,4020 гривны, а доллар продается по 26,2215 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-26,33, продажи 26,38-26,70 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,2331, продажи - 26,5273 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,05-28,70, продажи - 28,80-29,50 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,4195, продажи - 29,0793 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,020-4,500, продажи - 4,540-4,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,283, продажи - 4,690 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 12 мая, наличный доллар набрал копейку. Наличный евро потерял две копейки. Таким образом, доллар продавался по 26,50 гривен, в евро можно было купить по 28,94 гривен.