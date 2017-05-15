Минимальную зарплату могут вновь повысить в 2018-2019 годах, - Рева

В переговорах с Международным валютным фондом украинское правительство отстаивает позицию возможного повышения уровня минимальной заработной платы. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Как сказано на сайте министерства, глава ведомства отметил, что этот показатель не будет пересматриваться только в 2017 году, однако в 2018-2019 годах будет повышаться.

Мы доказали расчетами необходимость таких мер в будущем, и отстояли право пересмотра этого показателя в перспективе, - сказал министр, добавив, что темпы роста минимальной заработной платы будут, как минимум, больше уровня инфляции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман заверил, что следующие три года могут стать годами экономического прорыва для Украины. Правительство удержало ситуацию, Украина выстояла в сложных условиях и вышли на экономический рост, - пояснил премьер-министр.