22:57 15.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман призвал израильский бизнес инвестировать в Украину

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник, 15 мая, в рамках своего визита в Израиль провел встречу с представителями израильского бизнеса.

Гройсман призвал израильский бизнес инвестировать в Украину

Глава украинского правительства призвал представителей израильского бизнеса инвестировать в украинскую экономику. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, которая приводит слова Гройсмана, Украине сегодня ведется работа по улучшению условий ведения бизнеса и стимулирования притока инвестиций. В стране созданы Офис привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest, Национальный комитет по промышленному развитию и Офис по продвижению экспорта.

Мы очень заинтересованы в том, чтобы вы инвестировали в Украину, но инвестиции которые не будут успешны нам не нужны, нам нужны успешные инвестиции,- отметил премьера.

В свою очередь израильские бизнесмены отметили, что на протяжении последнего года почувствовали, что ситуация в Украине начала меняться в лучшую сторону.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригласил посетить Украину премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.


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