700 тысяч украинцев уже воспользовались программой "Доступные лекарства"

Так, на данном этапе примерно 700 тысяч граждан страны уже воспользовались схемой приобретения "Достуные лекарства". Эти сведения распространил на селекторном совещании = вице-премьер П. Розенко.

Согласно его словам – число граждан, получивших препараты с начала актуальности этой программы – уже около 700-от тысяч человек. На данный момент требуемые средства передали в регионы – отметил он, также добавив, что предложенные программой препараты – эффективные и качественные.

Как сообщал УРА-Информ, столица ранее сообщала о полной готовности к внедрению программы "Доступные лекарства".