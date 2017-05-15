16:45 15.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100165863:mysnichenko

700 тысяч украинцев уже воспользовались программой "Доступные лекарства"

Все требуемые средства, которые нужны для внедрения программы "Доступные лекарства", были переданы в украинские регионы.

700 тысяч украинцев уже воспользовались программой

Так, на данном этапе примерно 700 тысяч граждан страны уже воспользовались схемой приобретения "Достуные лекарства". Эти сведения распространил на селекторном совещании = вице-премьер П. Розенко.

Согласно его словам – число граждан, получивших препараты с начала актуальности этой программы – уже около 700-от тысяч человек. На данный момент требуемые средства передали в регионы – отметил он, также добавив, что предложенные программой препараты – эффективные и качественные.

Как сообщал УРА-Информ, столица ранее сообщала о полной готовности к внедрению программы "Доступные лекарства".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив