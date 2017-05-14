20:32 14.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко рассматривает несколько кандидатов на пост главы НБУ

Президент Украины Петр Порошенко имеет несколько кандидатур на должность главы Национального банка Украины.

Порошенко рассматривает несколько кандидатов на пост главы НБУ

Вместе с тем фамилии глава государства пока не называет. Как пояснил в воскресенье, 14 мая президент во время пресс-конференции, вначале он должен все их обсудить с представителями Верховной рады, а до этого, по его мнение, будет некорректным обнародовать их фамилии.

Порошенко также рассказал, что в выборе главы Нацбанка выходит из критериев профессионализма и патриотизма. Уверен, что в Украине достаточно таких кандидатов, - сказал Порошенко.

Глава государства также напомнил, что председателя НБУ назначает и освобождает парламент, а голосование может быть только тогда, когда будет кандидатура, которая будет иметь поддержку народных депутатов.

Вместе с тем Порошенко отметил, что Гонтарева не уволилась месяц назад, а просто написала заявление.

Напомним, 10 апреля председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.

Как сообщал УРА-Информ, первый заместитель председателя Национального банка Украины Яков Смолий приступил к обязанностям главы НБУ с 11 мая 2017 года.


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