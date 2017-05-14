Гройсман подтвердил, что с октября пенсии будут повышены

В мае она уже будет внесена в Верховную Раду Украины на рассмотрение. Мы хотим, чтобы она была справедливой.

Об этом в воскресенье, 14 мая, в эфире одного из украинских телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, правительство много месяцев работало над формулой и нашло ее, чтобы обеспечить уже с первого октября повышение пяти миллионам 600 тысячам пенсионерам пенсий от 200 до тысячи гривен.

Это достаточно существенное повышение пенсий, и это повышение будет на постоянной основе, - пояснил Гройсман, добавив, что надеется на то, что украинский парламент проголосует за пенсионную реформу. Сейчас очень важно получить поддержку украинского парламента.

И правительство рассчитывает, что вместе с коалицией и президентом эта реформа будет проведена, а я беру на себя обязательство – я реализую эту реформу, - пообещал премьер, отметив, что реформа предусматривает отмену налогообложений пенсий для работающих пенсионеров.

При этом глава правительства заверил, что пенсионный возраст повышаться не будет, поскольку он не допустит этого и категорически выступает против повышения пенсионного возраста.

Мы нашли формулу, которая позволит без повышения пенсионного возраста свести к минимуму дефицит Пенсионного Фонда, составляющий на сегодняшний день около 140 миллиардов гривен. Мы за семь лет сможем или уменьшить этот дефицит, или довести его до нуля, - подчеркнул глава правительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман заверил, что в ближайшее время Кабинет министров Украины внесет на рассмотрение парламента свой вариант пенсионной реформы. Он не будет предусматривать повышение пенсионного возраста, - пообещал он.