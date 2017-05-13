Украине требуется вернуть 20 миллиардов долга до 2020 года

Речь идет про задолженность согласно обязательствам – в период 2017-2020 гг. Объем же задолженности – примерно 20-ть млрд долл. Также в агентстве подчеркнули, что главный негативный фактор – серьезные выплаты главной задолженности и процентов.

Специалисты S&P ждут, что страна на 100 процентов выполнит свои обязательства по долгу на краткий срок в 2017-ом (2,6 миллиарда долл.), а также в 2018 г. (3,9 млрд). Это следует сделать с учетом средств украинских кредиторов, имеющихся резервов валюты и гривен.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в S&P подтвердили стабильный рейтинг Украины.