04:41 13.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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При строительстве в 2016 году дорог выявлено 30% брака, - Гройсман

Украинский глава правительства В. Гройсман поведал о том, что при проверке качества строительства автодорог выявлено много проблем.

При строительстве в 2016 году дорог выявлено 30% брака, - Гройсман

Так, инспекторы, недавно обследовавших качество проведения ремонта автодорог, сумели выявить примерно 30 процентов брака в процессе строительства автодорог - в 2016-ом году. Эти сведения распространил Гройсман, выступая в эфире украинского телеканала.

По его словам – образовали инспекцию, проводящую обследование. Прошлогодние автодороги, что были построены, оказались с 30-ю процентами брака. И строивших те дороги теперь станут за собственные деньги их восстанавливать и устранять недостатки, что выявлены ранее.

Как сообщал УРА-Информ, ранее про ход ремонта автотрасс отчитывался "Киевавтодор".


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