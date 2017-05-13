При строительстве в 2016 году дорог выявлено 30% брака, - Гройсман

Так, инспекторы, недавно обследовавших качество проведения ремонта автодорог, сумели выявить примерно 30 процентов брака в процессе строительства автодорог - в 2016-ом году. Эти сведения распространил Гройсман, выступая в эфире украинского телеканала.

По его словам – образовали инспекцию, проводящую обследование. Прошлогодние автодороги, что были построены, оказались с 30-ю процентами брака. И строивших те дороги теперь станут за собственные деньги их восстанавливать и устранять недостатки, что выявлены ранее.

Как сообщал УРА-Информ, ранее про ход ремонта автотрасс отчитывался "Киевавтодор".