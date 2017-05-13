Гройсман намерен настаивать на утверждении ЗСТ между Украиной и Израилем

Гройсман в одобрении вскоре между Украиной и Израилем ЗСТ. Эти сведения премьер обнародовал в эфире телеканала. Украина располагает серьезным потенциалом в сфере двусторонней торговли, в развитии экономики, производства и т.п.

Гройсман подчеркнул при этом, что должна произойти договоренность между украинским Минздравом и израильским – по поводу сотрудничества.

Как сообщал УРА-Информ, Украина договорилась с США относительно установки новых контактов в области обороны. Про это сообщил Павел Климкин – глава МИД нашей страны.