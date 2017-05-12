За год в Украине количество миллионеров сократилось на четверть

Это на 24% или на 1 180 человек меньше предыдущего, 2015 года. Как сказано в сообщении ГФС, за прошлый год 3 504 лица задекларировали доход более одного миллиона гривен.

Вместе с тем, несмотря на уменьшение количества миллионеров, общая сумма их доходов в сравнении с 2015 годом выросла на 13% или на 3,2 миллиардов гривен.

При этом больше всего миллионеров числятся в Киеве. Тут, на сегодняшний день, проживает 1 686 миллионеров.

В Харьковской области насчитывается 287 миллионеров, в Днепропетровской - 216, а Одесской - 211 миллионеров.

В целом, по состоянию на данным момент, доходы задекларировали почти 513 тысяч граждан Украины. Общая сумма задекларированных доходов составляет 50,8 миллиардов гривен и это на 1,4 миллиардов гривен или на 4% больше чем в 2015 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в прошлом году более тысячи граждан Украины задекларировали доходы свыше одного миллиона гривен.