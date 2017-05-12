22:36 12.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине посеяно четыре миллиона гектаров кукурузы

В нашей стране состоянием на 12-е мая кукурузой засеяли примерно четыре миллиона гектаров.

В Украине посеяно четыре миллиона гектаров кукурузы

Это – примерно 86 процентов от прогнозируемого. Эти сведения распространило Минагрополитики. Согласно информации – яровыми зерновыми при этом аграрии сумели засеять около шести миллиона га – то есть 88 процентов к прогнозируемому.

Кроме того, пшеница была аграриями засеяна на 171 тысячи гектаров земель, ячмень – полтора миллиона га. Гречка ранее засеяна на территории 52 тыс. га. Согласно предварительному прогнозу – в Министерстве запланировали засеять яровой пшеницей 180 тыс. га территорий.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Минагрополитики прогнозировали рост объемов экспорта зерна.


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