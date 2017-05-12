В НБУ заявили, что суды возобновили деятельность 12 ликвидированных банков

Это банки Финансовая инициатива, Союз, Украинский инновационный банк, Премиум, Капитал, Велес, Радикал банк, ТК Кредит, Восточно-промышленный коммерческий банк, Киевская Русь, КСГ банк и банк Хрещатик. Национальный банк Украины направил в Высший административный суд Украины кассационную жалобу на решение суда апелляционной инстанции о возобновлении деятельности КСГ Банка и отмене решения НБУ о выводе его с рынка.

Об этом сообщается на сайте регулятора в четверг, 11 мая. Вместе с тем в сообщении сказано, что регулятор неоднократно подчеркивал, что видит в таких решениях возникновение системных рисков для финансовой стабильности.

Таким образом судебная система используется владельцами таких банков как квази-легитимный инструмент возвращения их на рынок, - пояснили в НБУ, добавив, что, это в свою очередь, нивелирует усилия НБУ, направленные на оздоровление банковской системы Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение ликвидировать Банк профессионального финансирования.

Как сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте регулятора, НБУ рассмотрел предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц и решил ликвидировать неплатежеспособный киевский " Профин Банк". Все лицензии банка будут отозваны, - сказано в сообщении.