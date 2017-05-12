16:39 12.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Минэкономразвития обосновали рост стоимости водки

Ради защиты украинских потребителей от поддельной алкогольной продукции было предложено повысить на алкоголь цены.

В Минэкономразвития обосновали рост стоимости водки

Так, в Минэкономразвития было недавно предложено повысить на алкоголь цены. Про это сегодня рассказали в указанном ведомстве. Согласно данным – такое решение обусловлено в т.ч. обращениями игроков рынка алкоголя. Они подчеркнули, что уровень нынешних минимальных цен расходам на продажу и производство не соответствует.

Потому решили –цена водки будет увеличена - на 7-11 процентов. Цена на джин и ром вырастет на 3,5-4 процента, а коньяк подорожает на 3-6,1 процента.

Как сообщал УРА-Информ, поддельная водка была ранее изъята на Херсонщине.


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