В Минэкономразвития обосновали рост стоимости водки

Так, в Минэкономразвития было недавно предложено повысить на алкоголь цены. Про это сегодня рассказали в указанном ведомстве. Согласно данным – такое решение обусловлено в т.ч. обращениями игроков рынка алкоголя. Они подчеркнули, что уровень нынешних минимальных цен расходам на продажу и производство не соответствует.

Потому решили –цена водки будет увеличена - на 7-11 процентов. Цена на джин и ром вырастет на 3,5-4 процента, а коньяк подорожает на 3-6,1 процента.

Как сообщал УРА-Информ, поддельная водка была ранее изъята на Херсонщине.