Украина увеличила запасы газа в ПХГ до 8,9 млрд куб. м

Такие данные свидетельствуют из рейтинга ПАО "Укртрансгаз".

Как отмечается, за сутки в ПХГ Украины было закачано 47,13 млн куб. м газа.

Кроме того, в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 0,02 млн куб. м газа.

При этом в данных за 10 мая указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 31,67 млн куб. м, из Польши - 2,20 млн куб. м, из Венгрии - 1,59 млн куб. м газа.

В настоящее время украинские ПХГ заполнены на 28%.

Также добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", компания Польши под названием PGNiG хотела бы вскоре продать Украине в нынешнем году природного газа в два раз больше, чем продано в 2016 г.