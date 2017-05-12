08:38 12.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Brent торгуется выше 50 долларов за баррель

Представлены графики цен на нефть марки Brent сегодня, 12 мая 2017 года, находится выше отметки в 50 долларов за баррель.
 

Brent торгуется выше 50 долларов за баррель

Соответствующие данные были опубликованные из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:10 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 50,80 долларов за баррель. К слову, это на 0,06% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 47,88 доллара за баррель, прибавив 0,10%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в пятницу, 28 апреля 2017 года, стоимость фьючерсов на  нефть североморской марки Brent поднялись выше отметки 52 доллара за баррель.


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