Brent торгуется выше 50 долларов за баррель

Соответствующие данные были опубликованные из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:10 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 50,80 долларов за баррель. К слову, это на 0,06% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 47,88 доллара за баррель, прибавив 0,10%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в пятницу, 28 апреля 2017 года, стоимость фьючерсов на нефть североморской марки Brent поднялись выше отметки 52 доллара за баррель.