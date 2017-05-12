Brent торгуется выше 50 долларов за баррель

Представлены графики цен на нефть марки Brent сегодня, 12 мая 2017 года, находится выше отметки в 50 долларов за баррель.
Соответствующие данные были опубликованные из рейтинга Bloomberg.
Так, по состоянию на 08:10 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 50,80 долларов за баррель. К слову, это на 0,06% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 47,88 доллара за баррель, прибавив 0,10%.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в пятницу, 28 апреля 2017 года, стоимость фьючерсов на нефть североморской марки Brent поднялись выше отметки 52 доллара за баррель.