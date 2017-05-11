13:36 11.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине вырос оборот пищевой промышленности

Оборот в нашей стране в сфере промышленности в марте вырос.

В Украине вырос оборот пищевой промышленности

Так, оборот в области производства продуктов, табака и напитков в марте нынешнего года – если сравнить с прошлогодними данными – возрос на 37 процентов. Эти сведения сегодня передает Правительственный портал. А согласно информации Госстата, в промышленной области оборот в сфере производства пищи, табака и прочего в марте возрос – примерно на 37 процентов. Если же сравнивать с февралем 2017-го – то на 19,5%.

При этом серьезно возросла (на 66 процентов) динамика объема проданной продукции перерабатывающей сферы.

Как сообщал УРА-Информ, начиная с февраля нынешнего года в стране повысили тарифы на электричество для промышленности.


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