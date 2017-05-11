В Украине инфляция составила 12,2%

Это – если сравнивать с показателем апреля прошлого года. Эти сведения приводит Госслужба статистики. Согласно этим сведениям – в нашей стране инфляция стала медленнее – замедлившись до 0,9 процента. При этом она с начала нынешнего года была равна 4,9 процента – передает Госстат.

Известно, что цена на продукты и некоторые напитки выросла - на 1,2 процента. При этом в апреле месяце стоимость табака и алкоголя повысились на 1,3 процента. Также зафиксирован рост цен на ЖКУ – примерно на полпроцента.

Как сообщал УРА-Информ, в нашей стране к концу 2016-го года инфляция резко снизилась.