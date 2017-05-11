Украина увеличила запасы газа в ПХГ до 8,87 млрд куб. м

Как отмечается, за сутки в ПХГ Украины было закачано 47,61 млн куб. м газа. Кроме того, в подземных хранилищах Украины было отобрано 0,02 млн куб. м газа.

При этом в данных за 9 мая указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 31,68 млн куб. м, из Польши - 2,21 млн куб. м, из Венгрии - 1,59 млн куб. м газа.

В настоящее время украинские ПХГ заполнены на 28%.

Также добавим, что на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", около 200 учениц одной из школ в столице Индии Дели были отправлены в больницу после обнаружения утечки газа в находящемся рядом складе.