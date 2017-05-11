05:30 11.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Уголь на Луганскую ТЭС могут подавать автотранспортом, - МинАТО

На сегодня рассматривается возможность поставок угля на подконтрольную Украине территорию железнодорожным транспортом Луганской ТЭС с помощью крупногабаритных автомобилей.

Уголь на Луганскую ТЭС могут подавать автотранспортом, - МинАТО

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. Как отмечается, такое решение может привести к тому, что грузовики испортят дорожное покрытие области. 

В свою очередь вынужденный ремонт дорог будет дополнительной нагрузкой на бюджет области. 

"Сейчас Украина должна определиться может ли она привлечь дополнительные источники финансирования ремонтных работ данных автодорог", - отметили в министерстве.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко предложит Совету национальной безопасности и обороны конфисковывать уголь, который добывают на не подконтрольных Украине территориях так называемых "Донецкой и Луганской республик", а затем под видом российского переправляют в Украину.


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