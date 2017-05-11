Порошенко получил более миллион по вкладам в банке

Как сказано в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, глава государства получил 865 444 гривны процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.

В частности, в декаларции указано, что он получил 564 420 гривен и 301 024 гривны процентов вкладов в этом банке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в январе-апреле Порошенко задекларировал 3 036 362 гривны процентного дохода от вкладов в Международном инвестбанке.

За 2016 год глава государства получил 11 902 976 гривен процентов от вкладов в Международном инвестбанке.