Пенсионная реформа должна вступить в действие с 1 января 2018 года, - Рева

Реформа должна вступить в действие уже с 1 января 2018 года. Об этом в четверг, 11 мая, в интервью журналистам издательству РБК-Украина, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, чтобы все сделать правильно и вовремя, необходимо реализовать один из главных элементов реформы - нужно осовременивание пенсий, которое премьер-министр анонсировал с 1 октября. Вместе с тем министр рассказал, что законопроекты будут готовы через несколько недель.

Глава ведомства также подчеркнул, что сегодня на оборону правительство тратит 134 миллиарда гривен, на Пенсионный фонд - 141 миллиард гривен. Поэтому задача состоит в том, чтобы расширить количество плательщиков, и стимулировать людей платить взносы, - пояснил Рева, добавив, что в прошлом году дефицит ПФУ составлял 145 миллиардов гривен, а в этом году уже 141 миллиард гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что пенсионная и земельная реформы в Украине начнутся в последующие 1-2 месяца.