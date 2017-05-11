08:38 11.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется выше 50 долларов за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть североморской марки Brent сегодня утром, 11 мая 2017 года, находится выше отметки в 50 долларов за баррель.

Нефть Brent торгуется выше 50 долларов за баррель

Такие данные свидетельствуют из рейтинга агенства Bloomberg.

По состоянию на 08:10 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 50,45 долларов за баррель. В свою очередь это на 0,34% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 47,58 доллара за баррель. Таким образом прибавив 0,53% фьючерсов за баррель.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Нью-Йорке судоходный пролив Ист-Ривер загрязнили тысячами литров нефтепродуктов в результате инцидента на объекте энергетической компании Consolidated Edison.


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