Нацбанк на четверг укрепил гривну

100 долл - 2645,5859 грн;

100 евро - 2878,9266 грн;

10 российских рублей - 4,5549.

При этом регулятор установил на 11 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1056.334436;

Серебро - 13.866841;

Платина - 764.508634;

Палладий - 678.426819.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 10 мая, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2650,9341 грн;

100 евро - 2905,6889 грн;

10 российских рублей - 4,5286.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 13 апреля 2017 года принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13%. Решение по учетной ставке закреплено решением правления регулятора №232. Свое решение регулятор прояснил тем, что ситуация на валютном рынке способствовала ослаблению давления на цены. В результате НБУ прогнозирует, что инфляция в 2017-2019 будет находиться в пределах целевых ориентиров (8% +/-2 п.п. в 2017, 6+/-2 п.п. в 2018 и 5 +/-1 в 2019).

Прогноз по инфляции на 2017 остается 9,1% и 6% на 2018 год.